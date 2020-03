Rodrigo González critica a Milagros Leiva por actitud en detención durante toque de queda

Milagros Leiva se ha ganado un sinnúmero de críticas por la actitud mostrada una vez que efectivos de la Policía Nacional del Perú la detuvieran en pleno toque de queda. A estos se suma Rodrigo González, quien en Instagram no perdió la ocasión para enviarle un mensaje a la periodista.

Y en que sus historias de Instagram, Rodrigo González, visiblemente impactado por las imágenes, comparte el video completo de la intervención a Milagros Leiva en horas de la noche.

Las breves palabras con la que acompañó el metraje lo reflejan claramente: “Ella (Milagros Leiva) conoce la ley. La ley para ella es coger su teléfono y llamar directamente al ‘general’”, esto en relación a que, ante la insistencia de los policías en pedirle sus documentos, Milagros Leiva coge su teléfono para llamar a un oficial de alto rango para que interceda por ella.

Y no solo esto, sino que la periodista se mostró reacia a colaborar con los policías, hubo un momento donde se mostró indignada por la intervención, llegando a asegurar que ella trabaja por el país, tal y como lo hacen los efectivos del orden.

Juliana Oxenford critica a Milagros Leiva

Tras difundirse este video con Milagros Leiva como protagonista, usuarios de redes sociales han criticado duramente a la periodista, pero también se sumaria Juliana Oxenford, quien en más de una ocasión ha tenido duros comentarios contra su colega.

“¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna política a su matrimonio?, ¿que pagó a un prófugo de la justicia?, ¿que difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar que eran ciertas?”.

Y agregar: “Desgraciadamente, le siguen dando tribuna porque, eso sí, se maneja muy bien con las esferas de poder. No te preocupes, Manuel Oxenford, yo estoy hecha de otra madera y no he construido mi carrera en función a mentiras y puñales a mis colegas”, escribió Juliana Oxenford en uno de los comentarios de su cuenta de Facebook personal.