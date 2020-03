¡Lo dijo todo! Kevin Blow no dudó en responder a Michelle Soifer quien, hace unos días atrás, le mandó una indirecta al compararlo con su actual pareja y mencionar que “no es un hombre vividor”.

Ante ello, el dominicano aseguró que la chica reality solamente busca crearse una imagen ante otras personas. “El ladrón juzga por su condición y ella abusa de su posición de vender una imagen a la gente cuando la realidad es otra”, dijo en una declaración para el diario Trome.

PUEDES VER Michelle Soiffer recomienda a Gino Assereto luchar por Jazmín Pinedo

Kevin Blow Foto: Instagram

Además, aseguró tener su conciencia tranquila porque cuando terminó su relación con la guerrera, él dejó que ella se quedara con todas las cosas que habían adquirido entre los dos.

“Yo viví tranquilo porque, a diferencia de otras parejas que ella ha tenido, le dejé el negocio (de hamburguesas), el carro que tiene se lo regalé y hasta a su familia pude ayudar”, reveló.

El ‘reguetonero’ contó que Michelle Soifer es una persona que gasta su dinero ilimitadamente y que sus gastos son mayores a sus ingresos, así como lo aseguró en su momento Erick Sabater.

PUEDES VER Erick Sabater se mofa de Michelle Soifer por resultados de la manga gástrica

Michelle Soifer y Giuseppe Benignini Foto: Instagram

“Michelle es una gastadora compulsiva y gasta el doble de lo que gana, eso incluye que gasta lo que gana con quien está de turno”, confesó.

Pese a ello, Kevin Blow no le guarda rencor a su expareja e incluso le deseó mucha suerte en su actual relación con Giuseppe Benignini.

“Que sea feliz y, si no quiere que hablen de ella o la pongan en evidencia, que deje en paz a la gente. A la persona que está con ella en este momento le deseo suerte y que Dios bendiga esa relación. Ojalá haya aprendido de los errores. Yo me quedo con la parte de que es un gran ser humano y con errores como todos, pero ya no es una niña, tiene 30 años”, finalizó.