Kenny Rogers murió, pero nunca sus canciones

Nacido Kenneth Ray Rogers, Kenny Roger no la tuvo fácil para convertirse en la primera estrella definitiva de la música campirana y del pop al mismo tiempo. Desde los 12 años cantaba en las actuaciones del colegio y en el coro de la iglesia de su pueblo, pero en un ambiente familiar, que no era precisamente alentador. Su padre era un carpintero alcoholizado aficionado a la música y su madre no había culminado la escuela y hacía limpieza en los hospitales para completar la comida del día. Quizás estos antecedentes explican la humildad de Rogers cuando interpretaba canciones de amor.

Como ocurre con los artistas que esperan la repentina iluminación, cuando Kenny Roger vio en un concierto a Ray Charles sucedió algo parecido a la revelación bíblica. Charles era un devoto, un acólito, un soldado de la música. Rogers decidió que haría lo mismo hasta el último suspiro. Y así fue. Treinta años después de ese día, se encontró con Ray Charles en el estudio de grabación de “We Are The World” -el famoso tema en el que participaron desde Bob Dylan hasta Stevie Wonder, en 1985- y le dijo lo que tuvo que decirle. Usted fue mi inspiración, maestro.

El periódico The New York Times le dedica un obituario como “cantante de música country”, pero el título es incompleto. El señor Rogers efectivamente fue en su momento uno de los más grandes vendedores de discos de dicho género, pero mucho más cierto es que conquistó el mundo con sus adictivas baladas que se escuchaban lo mismo que en un mugroso bar de Nashville, que en un mugroso bar del jirón Quilca. En la época en que los Bee Gees, John Travolta y Olivia Newton John dominaban los grandes éxitos, también estaba Kenny Rogers en las cintas de los casetes que los enamorados grababan para sus potenciales parejas.

Kenny Rogers solía fotografiarse en la portada de sus discos de larga duración con el pelo en pecho y sus seguidores se preguntaban dónde compraba esas maravillosas camisas peludas, aunque lo cierto es que su éxito se debía a su extraordinario olfato para elegir canciones que sabía que con su estilo serían propios. Como “She Believes in Me” (Ella me cree”), de Steve Gibb, que nada tiene que ver con los Bee Gees. El tema fue parte de uno de los más vendedores álbumes de Rogers, The Gambler, de 1978. En ese momento el chico de Kansas supo que cantar como un tipo no correspondido, era la fórmula del éxito. Y no se equivocó.

Era raro porque sus temas campiranos como “The Gambler” o “The Coward of the County” lo proyectaban como el macho alfa del barrio, al que no le faltaban las chicas, al que le sobraba pelo en el pecho, y sin embargo, en el mismo disco en el que aparecía “The Coward of the County”, de 1979, tú encontrabas “You Decorated My Life”, una melosa y cursi balada que al más duro ablandaba. ¿O no?

Al año siguiente grabó “Don’t Fall in Love with a Dreamer” (No te enamores de un soñador”, con Kim Carnes, en 1980, y ese mismo año lanzó un grandes éxitos que incluyó una versión de “Lady”, de Lionel Ritchie. Esta canción lo envió directamente a la cima de grandes intérpretes de canciones de desolación, angustia y desesperación. El cantante de peinado aleonado, tupida barba y pelo en pecho, se convirtió en una figura mundial.

Según su familia, murió por causas naturales. Yo creo que es lo mismo que morir de amor.

Siempre supo seguir la corriente del río de la popularidad, como cuando hizo uno de sus famosos duetos con la joven cantante escocesa Sheena Easton, con quien grabó en 1983 “We’ve Got Tonight”. En el larga duración del mismo nombre, incluyó “You Are So Beautiful”, de Billy Preston -el quinto beatle-, una versión arrolladora.

La experiencia la repitió excepcionalmente con la leyenda del country, Dolly Parton, con “Islands in the Stream”, una composición de los Bee Gees. El disco Eyes That See in the Dark (1983) fue producido por Barry Gibb e incluye varios temas de este. Un verdadero lujo. Rogers sobrevivió al tránsito hacia el nuevo milenio con 100 millones de discos vendidos. Ni más ni menos. La consagración tenía su nombre.

El jueves 26 de mayo de 2011, los limeños tuvieron la suerte de escucharlo en un melancólico, inolvidable, imperdible concierto en el Hotel María Angola, un escenario que no se merecía una estrella de su talla. Pero una leyenda es una leyenda donde quiera que se le ocurra cantar. En 2013, grabaría su último álbum, You Can’t Make Old Friends (No puedes hacer viejos amigos) y el tema principal lo haría con la cómplice de todos los tiempos, Dolly Parton. Se refería a que nadie consigue amigos de la noche a la mañana. En 2018, pasó al retiro, nominalmente, porque sus canciones de amor

“Yo solo canto lo que un hombre le gustaría decir a una mujer, y lo que una mujer le gustaría escuchar de un hombre”, dijo que era su fórmula. Según su familia, no murió por amor sino por causas naturales. Yo creo que es lo mismo.