Jossmery Toledo sobre memes de su cara: “No me molestan, me hacen reír”

La exsuboficial Jossmery Toledo aprovechó la cuarentena por el coronavirus para responder una serie de preguntas de sus fans en Instagram. Aquí, la exsuboficial dio a conocer qué opinión le merecen los memes de su cara que circulan en redes sociales.

“¿Te molestan los memes que te hacen?”, le preguntó uno de los usuarios a la exsuboficial, quien se hizo famosa por un video viral en Tik Tok.

Jossmery Toledo comparte foto en bikini en redes sociales Foto: Instagram

Lejos de incomodarse, Jossmery Toledo se mostró tranquila y aseguró que los memes que hacen de ella le parecen muy divertidos.

“La verdad a mi no me molesta. Me da risa el ingenio que tiene cada uno para hacer tantas cosas. La verdad que no (molestan), me hacen reír”, afirmó la influencer en Instagram.

PUEDES VER Jossmery Toledo termina criticando a Mujeres al mando por desinformación sobre coronavirus

Jossmery Toledo asegura que le hacen memes porque ya no hay ‘ampays’

En una de sus recientes publicaciones de Instagram, la exsuboficial Jossmery Toledo comentó sobre un popular meme de su rostro que se ha viralizado en redes sociales.

“Todo lo que hace la cuarentena. En verdad me hicieron la noche, tengo la cara de (emoji de marciano). Como ya no hay ampays, ahora memes", señaló.

jossmery toledo

Jossmery Toledo revela cómo pasa la cuarentena por el coronavirus

Jossmery Toledo también usó su cuenta de Instagram para contarle a sus fans cómo pasa los días durante el aislamiento social obligatorio que decretó el gobierno para enfrentar al coronavirus.

“Estoy tranquila. Me estoy tomando mi tiempo para estar con mi familia, mis animales y hacer mi rutina de ejercicio. Tengo comida, no me quejo. Gracias a Dios estamos bien de salud”, manifestó la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP).