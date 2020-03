“Yo no me complico”: J Balvin remece las redes con nuevo challenge

J Balvin se ha convertido en tendencia gracias a su nuevo challenge de Tik Tok. El intérprete urbano se sumó a la fiebre de la divertida aplicación y compartió un video donde bailó al ritmo de su tema “Amarillo”. Además, retó a sus seguidores a replicar su clip con la promesa de compartir los más creativos pasos en sus redes sociales.

“Este es mi tik tok challenge, es fácil porque YO NO ME COMPLICO #amarillo voy subir los mejores”, escribió el cantante en su perfil oficial de Instagram, donde los fanáticos no tardaron en responder a la convocatoria de su artista favorito y resaltaron que los pasos eran sencillos para que todos puedan participar.

“¡Voy a subir el mío!”. “¡Amarillo es la mejor!”. “Eres un grande J Balvin”. “Solo le falta alguien como yo para bailar”. “Yo vivo bailando tus canciones, pero no me grabo”. “Gracias, J Balvin, ahora sí puedo participar”. “Yo contigo no me complicaría”, fueron algunos mensajes de los cibernautas para el artista de 34 años.

J Balvin lanza nuevo challenge al ritmo de "Amarillo". Foto: Instagram

J Balvin suele interactuar con sus fans a través de joviales clips, en los que los invita a bailar sus pegajosos temas. Hace algunos días, el medellinense lanzó un challenge con “Rojo”, hit que estrenó el pasado 27 de febrero como adelanto de Colores.

La artista nacional María Pía Copello fue una de las seleccionadas por el intérprete y publicó su clip, donde aparece junto a su familia bailando uno de sus éxitos.