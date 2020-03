Tom Holland, estrella de la saga Spiderman de Marvel, preocupó a sus fans tras señalar que se encuentra muy enfermo. El joven actor utilizó sus redes sociales para comentar sobre su estado de salud y las medidas que ha tomado para proteger a su familia ante un posible caso de coronavirus.

El talentoso artista realizó un video en vivo en Instagram el pasado 22 de marzo, y se mostró frente a la cámara usando una mascarilla y una capucha, hecho que generó sospechas entre sus seguidores.

Ante este detalle, los internautas no dudaron en preguntarle sobre su estado de salud. Tom Holland entonces decidió comunicar en vivo que no se sentía bien. “Me siento muy enfermo. No creo que sea el coronavirus, pero estoy tomando precauciones extras”, expresó.

El actor británico también indicó que de un día para otro comenzó a experimentar fuertes síntomas y que por este motivo no sale de su hogar. “He decidido aislarme dentro. Es el primer día desde que me siento tan mal. Ayer estaba bien y esta mañana me levanté y era horrible, estuve tosiendo”, agregó.

El actor mostró a través de su cuenta de Instagram las actividades que ha estado realizando durante la cuarentena voluntaria.

Según publicó Tom Holland en la plataforma social, pasa las horas de aislamiento jugando con sus hermanos, haciendo ejercicio y armando rompecabezas.