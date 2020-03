Mujeres al mando auxilia a joven canadiense con síntomas de coronavirus

El equipo de Mujeres al mando ayudó a una joven canadiense que se encontraba en completo abandono y con síntomas de coronavirus. La reportera del programa salió a realizar su reportaje por las calles de Lima y un soldado le comentó acerca de dicha mujer.

“El día de ayer, recorriendo las calles de Lima para hacer una entrevista a los militares, a los policías, uno de los soldados nos comentó que habían encontrado a una ciudadana canadiense en un parque. Ella les había pedido ayuda porque tenía coronavirus. Nosotros nos sorprendimos al saber esta noticia y tratamos de acercarnos, con mucha precaución, para conocer la historia de esta ciudadana". explicó la reportera.

“En circunstancias que me encontraba haciendo mi ronda, me percaté que había una chica sentada en el parque que estaba tosiendo fuertemente, me detuve y le pregunto qué es lo que hacía en esa zona y por qué estaba ahí. Me dice ‘soy de Canadá y posiblemente tengo coronavirus’”, narró el soldado.

Asimismo, la joven aseguró que había sido diagnosticada con coronavirus. "Ella nos confirmó, a través de un análisis, que tenía COVID-19 y nosotros quisimos ayudarla para que no este deambulando por las calles y la llevamos al hospital Rebagliati”, contó la reportera.

Mujeres al mando ayuda a ciudadana canadiense con síntomas de coronavirus

Al saber ello, la ciudadana canadiense reveló que el seguro no le ha brindado ayuda con algún tratamiento y mencionó que la única forma en la que ella se cuida y evita contagiar a las demás personas es a través de una mascarilla.

“Tengo una máscara y necesito ayuda por el coronavirus porque no puedo salir. Necesito ir a un hospital”, dijo la ciudadana canadiense.