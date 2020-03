Melcochita sorprendió al compartir un mensaje en el que hizo gala de su peculiar sentido del humor para pedirles a los peruanos que acaten la cuarentena, que ordenó el Gobierno, para hacerle frente al coronavirus.

Con su característico estilo, el cómico le exigió a todos nuestros compatriotas que tomen conciencia de la situación que vivimos y cumplan con el aislamiento social obligatorio para acabar con el COVID-19 lo antes posible.

“No sean imbéc..., quédense en sus casas, hombre. Después van alargar la vaina y va a ser culpa de ustedes. Inadmisibles, imberbes, inauditos... Quédense en sus casas, car...”, aseveró en el video donde se dirige al pueblo peruano.

Melcochita tiene 83 años de edad, por lo que forma parte de la población de riesgo frente al coronavirus.

Cabe resaltar que hasta hoy (domingo 22 de marzo) se han registrado en el Perú 363 infectados y 5 fallecidos producto del COVID-19.

Melcochita preocupado por el coronavirus en Perú

Luego de que empezaran a aumentar rápidamente los casos de coronavirus en Perú, Melcochita se mostró muy preocupado al asegurar que esta pandemia podría acabar con todos sus ahorros.

“Soy jefe de familia y espero esta crisis no dure tanto, sino no sé qué haré porque no tengo tantos ahorros. La Apdayc me dio 1000 soles y sigo esperando que los directivos de la Soniem se acuerden de mí. Tienen carros del año, edificio y nosotros nada”, manifestó el humorista, en una reciente entrevista para el diario El Popular.