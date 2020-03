Anahí de Cárdenas continúa luchando contra el cáncer. La actriz contó en sus redes sociales que el día de hoy, lunes 23 de marzo, recibió una sesión más de su tratamiento de quimioterapia.

“Contra todo pronóstico recibí mi quimio el día de hoy. Después de hablar varias veces con el doctor, y varias idas y vueltas de opiniones, decidimos seguir con el tratamiento”, mencionó.

Publicación de Anahí de Cárdenas Foto: Instagram

Asimismo, la actriz detalló todo el proceso que vivió desde que llegó a la clínica para someterse a su tratamiento.

“Llegué a la clínica y me tomaron la temperatura al entrar. Me hicieron desinfectar las manos y seguir todos los protocolos necesarios para mi seguridad y la de los demás. Llegué al cuarto piso y había como diez personas esperando ser atendidas, todos pacientes oncológicos con quimioterapias programadas. Quimios que no pueden parar. Todos los pacientes andaban con mascarilla y bastante separados unos de otros”, narró.

Anahí de Cárdenas. Fuente: Archivo

Además, reveló su temor por no poder continuar con su quimioterapia debido a la medida de aislamiento social obligatorio que ha dictado el Gobierno por el coronavirus.

“Le pregunté al doctor y me dijo: ‘tanto esfuerzo no puede ser tirado a la basura, el espacio de oncología en la clínica es el más estéril de todos'. ‘Tranquila, todo va a estar bien’. Me dejó más tranquila y de ahora en adelante, hasta que la cuarentena se termine, vamos a hacer teleconsultas", contó.

Finalmente, mencionó que está siguiendo todas las recomendaciones del Minsa para evitar contraer el virus y aconsejó a sus seguidores que si tienen algún control médico, deben salir con sus papeles en orden para no tener problemas con las autoridades.

Anahí de Cárdenas en Instagram

“Llegué a mi casa, y la ropa y mis zapatos los dejé en una bolsa, y me metí, tal cual, a la ducha. Siguiendo el protocolo del Minsa (...). Si estás llevando tratamiento, procura tener todos tus papeles en orden cuando vayas a la clínica. Que si no, te para la policía y te llevan a la comisaría", concluyó en su publicación.