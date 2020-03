Carlos Enrique Banderas, popularmente conocido como ‘Carloncho’, envió un emotivo mensaje a través de Instagram para resaltar la importancia de la Policía Nacional del Perú en la batalla que enfrenta nuestro país contra el coronavirus.

En su publicación, el conductor de En boca de todos lamentó que algunos políticos hayan hecho comentarios criticando las indicaciones que se han dado para frenar la propagación del COVID-19, en lugar de colaborar con el objetivo propuesto.

Carloncho

“Jamás voy a pretender ingresar a un terreno que no me interesa, pero hay muchas personas que pretenden politizar estos días difíciles y complicados. Algunos políticos, defensores de conveniencias o comentaristas de redes sociales parece que no conocieran la realidad”, manifestó.

Luego, ‘Carloncho’ lamentó que a lo largo de los años la Policía Nacional del Perú haya perdido el respeto de muchos peruanos y precisó que, aunque existen efectivos que abusan de su autoridad, el papel que ellos desempeñan es fundamental para combatir la situación del país en estos momentos.

'Carloncho' se pronuncia en Instagram

“Basta dar un paseo por algunos lugares del país para ver que la falta de autoridad y respeto la tiene mucha gente a flor de piel. El abuso de autoridad es cierto, existe, pero en una coyuntura como la que vivimos creo que está por encima la autoridad. Tal vez van a haber excesos, pero los aciertos serán mayores”, señaló en Instagram.

“11 mil detenidos es una clara muestra de la falta de compromiso de muchos peruanos. Sancionado el militar de las FF.AA. tal vez por alguna presión de algún sector, no creo que sea saludable en estos tiempos que vive el Perú. Nunca apoyaré la violencia, sin embargo hoy necesitamos estar juntos, tener sentido común y sobre todo respaldarnos en algo fundamental: respeto”, añadió.

‘Carloncho’ realizó este post acompañado de un video en el que se aprecia cómo un grupo de personas desafía a la autoridad. “Nota: Ese vídeo (no es actual) es uno de los tantos comportamientos errados de gran parte de nosotros, una muestra para darnos cuenta que hace tiempo se perdió la autoridad que esperemos algún día vuelva. #YoMeQuedoEnCasa #ToqueDeQueda”, sentenció.

Como se sabe, hasta el día domingo 22 de marzo se registraron en el Perú 363 infectados y 5 muertos a causa del coronavirus.