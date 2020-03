Camila Sodi sospecha que tiene coronavirus [VIDEO]

Camila Sodi prefiere quedarse aislada en casa por temor a tener coronavirus.

Por medio de sus redes sociales, la actriz que dio vida a ‘Rubí’ en el remake de la telenovela del 2004, confesó que estuvo en contacto con personas que dieron positivo al test de COVID-19.

Con un tono de voz tranquilo e inclusive haciendo uso de los filtros de Instagram, la actriz de Luis Miguel, la serie publicó el video en sus historias.

“¡Hola! Gracias a todos los que están preguntando si estamos bien. Les cuento: un amigo muy cercano con el que estuvimos testeó positivo. Lo más probable es que nosotros también”, señaló tras haber estado expuesta, ella y sus hijos, cerca a una persona infectada.

Asimismo, remarcó que no irá a hacerse la prueba del coronavirus. “No vale la pena ir a hacernos la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal y porque creo que hay pocas pruebas que hay que dejárselas a la gente que se siente muy mal o que está en riesgo, la gente mayor y claro que si tienes todos los síntomas hay que ir a hacerse la prueba", enfatizó la mexicana.

Además, subrayó que se encontrará en cuarentena y pidió a sus fans que no dejen de enviarle propuestas sobre qué hacer durante el tiempo de aislamiento. “Así que ahora vamos a estar encerraditos. Les mando besos, mándenme videos, ideas, que aquí estoy”, concluyó.