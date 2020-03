Kim Kardashian miente a su madre Kris Jenner sobre polémica entre Taylor Swift y Kanye West

Kim Kardashian no solo habría alimentado la polémica entre Taylor Swift y su esposo Kanye West, sino que también habría procurado que su madre, Kris Jenner, no se entere con claridad del problema, el cual lleva casi cuatro años sin resolución.

A través de la red social Twitter, usuarios han mostrado su apoyo hacia una y otra parte. Sin embargo, un video dejaría muy mal parada a la estrella de Keeping Up with the Kardashians, el reality show donde le habría negado a su madre la forma en que se originó el conflicto.

”¿Qué pasaría si solo llamaras a Taylor Swift para preguntarle ´¿Qué pasó?´ (...) Es lo que no entiendo, porque de verdad me agrada ella, y me agrada su equipo, y su mamá. No entiendo la motivación para cambiar tanto”, interrogó Kris Jenner a su hija.

Ante esta situación, la polémica estrella de televisión se mostró incómoda por tocar el tema sobre la canción ‘Famous’ escrita e interpretada por su marido, el rapero Kanye West. Y es que la letra de la canción resultó demasiado ofensiva para Taylor Swift.

Por su parte, Kim Kardashian indicó que su esposo sí le informó a la intérprete de ‘The man’ sobre la letra de la canción. Además, explicó que tampoco entiende el cambio de parecer de Taylor, pues en un principio ya habría aceptado.

Asimismo, intentó defender a su marido y añadió que ningún rapero llamaría a alguien para pedirle permiso para utilizar su nombre en una canción. Explicó que esta decisión de comunicarse con Taylor Swift se tomó por problemas anteriores entre ambos.

¿Qué pasó entre Taylor Swift y Kanye West?

La polémica entre Taylor Swift y Kanye West se encendió cuando este último le faltó el respeto a la cantante en una de sus canciones. El primer tema de su álbum del 2016 The life of Pablo, ‘Famous’, tampoco habría contado con su aprobación.

“Siento que Taylor y yo seguiríamos teniendo sexo. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa p***”, se escucha en su canción. Por su parte, la cantante de 30 años se mostró indignada en un comunicado vía Twitter, donde afirmó que le gustaría ser excluida de su narrativa.