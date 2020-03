“Era doloroso sentirme tan avergonzada con mi cuerpo”: Miley Cyrus confiesa sus inseguridades

Desde que dejó su papel como la dulce Hanna Montana de Disney, Miley Cyrus ha hecho todo lo posible por alejarse de su entrañable personaje y al contrario sacó a relucir una arrolladora personalidad que le ha valido constantes críticas a lo largo de su carrera.

Recientemente, la cantante se sinceró sobre estos ataques y admitió lo afectada que se sintió al ser blanco de crueles burlas en las redes sociales.

Miley Cyrus sorprendió al revelar que tuvo un momento en que perdió la confianza en sí misma. De acuerdo a la también actriz, todo inició en los MTV Video Music Awards de 2013, cuando realizó una de sus presentaciones más polémicas con el cantante Robin Thicke.

“Estuve dos o tres años sin ponerme pantalones cortos. Dejé de ponerme faldas en el escenario... y todo fue porque después de los VMA y de llevar mi bonito conjunto nude, todos empezaron a compararme con un pavo”, narró.

Durante la transmisión en sus redes sociales, la intérprete de Wrecking Ball comentó que le avergonzaba ser “tan delgada y tan pálida”. “Me sentía tan mal conmigo misma que no me puse biquini durante dos años. Nadie pensó que todo eso me afectaría de alguna manera [...] Los memes pueden ser muy divertidos, pero también pueden ser muy dolorosos”, lamentó.

Miley Cyrus se sincera sobre sus complejos. Foto: Difusión

La dura experiencia que vivió Miley Cyrus a los 21 años le sirvió para iniciar la Fundación Happy Hippie, “porque necesitaba algo más grande” que la industria musical. “Realmente afectó a mi vida personal. Mi sello siempre ha sido no pedir disculpas por lo que hago y estar segura de mí misma, por lo que lo peor que podía hacer por mis fans era mentirles o ser un fraude", acotó la hija de Billy Ray Cyrus.