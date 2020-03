Magaly Medina se mostró completamente indignada con Lucho Cáceres luego de que su programa expusiera un video donde el actor aparecía corriendo por las calles de Asia en plena cuarentena por el coronavirus.

Durante la emisión de Magaly TV, la firme, la 'Urraca’ criticó severamente al artista por no respetar la medida de aislamiento social para prevenir el contagio del COVID-19 en el país .

Magaly Medina le responde a Lucho Cáceres

“No le importa las reglas que se ha dado siendo un personaje público, siendo alguien que tiene que comenzar con el ejemplo. Él está corriendo porque como está en una playa (piensa) ‘acá no hay mucha gente, nadie me ve, yo salgo y corro’...No es así, justamente tenemos que dar el ejemplo, nos compete a nosotros”, aseveró.

“No hables de qué canal es, qué falta de credibilidad. Tú eres el falto de credibilidad y el tonto porque hay que ser bien tonto y nada pensante para exponer así la salud en estos tiempos como los que corren”, añadió Magaly Medina.

Como se recuerda, en el clip difundido por Magaly TV, la firme, Lucho Cáceres continúa realizando sus ejercicios pese a que el hombre de prensa le recuerda que todos los peruanos deben permanecer en sus domicilios por 15 días de manera obligatoria.

Lucho Cáceres se defiende tras ser acusado de no cumplir cuarentena

Por medio de un post en Facebook, Lucho Cáceres aseguró que sí cumple con las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus y explicó que estuvo realizando ejercicios al exterior de su domicilio en Asia por problemas en su salud.

“Consciente de los difíciles momentos que atravesamos y como ciudadano responsable he acatado el aislamiento social señalado por el decreto de urgencia, decidí junto a mi familia pasar la cuarentena en un lugar alejado de Lima, donde además me encontraba ya cuando se dictó la medida y me permitía cumplir con una prescripción médica dada mi hipertensión diagnosticada hace un par de años. Este tratamiento se basa en una dieta hipocalórica, dosificación de comersatin de 300 mg y ejercicio aeróbico diario obligatorio, trotar en mi caso”, señaló.