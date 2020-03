Korina Rivadeneira contra críticas por pedir bono: “Basta de tanta pobreza mental y egoísmo"

Korina Rivadeneira pidió al Estado peruano que considere a sus compatriotas venezolanos en el bono de 380 soles que serán dirigidos a las familias más pobres del país como ayuda económica por la cuarentena y el coronavirus (COVID-19).

Tras su anuncio en Instagram, la esposa de Mario Hart fue blanco de ataques en las redes sociales. Muchos usuarios le recordaron que el dinero está pensado en los peruanos de bajos recursos y no en los migrantes venezolanos, que casi superan el millón de personas.

Korina Rivadeneira quiere que venezolanos en Perú reciban bono de 380 soles.

Korina Rivadeneira no toleró las críticas de sus detractores y respondió en sus historias de Instagram. La modelo venezolana aseguró que quienes se muestran en su contra tienen pobreza mental.

“Pensemos en sumar en vez de restar. Es lo mejor para todos, no ‘para unos sí y otros no’. Basta de tanta pobreza mental. Basta de tanto egoísmo. Si no tienen nada positivo que decir, simplemente, no opinen”, comentó.

Korina Rivadeneira responde a críticas por pedir bono de 380 soles para sus compatriotas venezolanos. Captura: Instagram

Además, llamó ‘resentimiento social’ a la ola de críticas en su contra por pedir el bono de 380 soles para los ciudadanos venezolanos.

“Toca educar a nuestros hijos para que este mundo sea mejor, y que todos nos ayudemos de la manera que sea posible. Que ya no exista más este resentimiento social, que dejemos de lado las razas y nacionalidades, todos somos seres humanos”, escribió la exchica reality.

korina rivadeneira

Korina Rivadeneira apoya a venezolanos en Perú

En otro de sus post en Instagram, la pareja de Mario Hart aseguró que cree que aún existen buenas personas, esto luego de que sus compatriotas la apoyaran.

Ella publicó una imagen donde hace referencia a los alquileres que pagan los venezolanos en Perú. “Hermano peruano, si vamos a pagar alquiler como siempre, por favor, no nos botes a la calle en medio de esta pandemia mundial”, se lee en la publicación de Korina Rivadeneira.