Kenny Rogers: adiós a la leyenda de la música country

Con información de El País y Rolling Stone

De voz grave y tintes dramáticos. Kenny Rogers se trasladó por distintos géneros musicales por seis décadas hasta que anunció su retiro de la música en el 2017. Hijo de un carpintero y una enfermera, Rogers fue el cuarto de siete hermanos criados en una de las zonas más pobres de Houston, San Felipe Courts. Estuvo siempre expuesto a la música que escuchaba en un barrio con mucha mezcla. Jazz, soul, country, big band.

Ayer el mundo hizo un repaso por la carrera del intérprete de ‘The Gambler’ a ‘Lady’, quien falleció a los 81 años “pacíficamente en su hogar” por causas naturales, según dijo su representante. La familia habría planeado un pequeño homenaje privado, dada las condiciones por la emergencia del COVID-19. Pero “esperan celebrar la vida de Kenny públicamente con sus amigos y fanáticos en una fecha posterior”.

Para muchos, Rogers será recordado como una leyenda de la música country, pero los medios musicales también le otorgaron un espacio para su aporte a otros géneros y al cine. “Desde audaces rockeros psicodélicos y canciones de historias cinematográficas hasta countrypop sentimental, Kenny Rogers cubrió un considerable terreno musical durante seis décadas de grabación e interpretación, utilizando su voz para lograr un efecto dramático”, reseñó Rolling Stone.

Rogers anunció su último concierto en Nashville en 2017, después de 60 años de actuaciones. Para ese entonces, su voz llevaba décadas haciendo popular la música country fuera de Estados Unidos. Su última gira duró dos años. “Llegó ‘The Gambler’ (1978), un disco que domesticaba el country con un envoltorio pop. Fue un éxito en España, compartido con lo que triunfaba en la época, cantantes melódicos como Sandro Giacobbe o Camilo Sesto y la invasión disco de los Bee Gees”, agrega el diario español El País.

Singles número uno y los Grammys

Rogers presentó la asombrosa cifra de 30 singles número uno en las listas contemporáneas de pop, country y adultos de EEUU. Desde 1977 hasta 1999, obtuvo tres premios Grammy, cinco premios CMA y ocho premios ACM, junto con un lugar en el Salón de la Fama de la Música Country en el 2013. También realizó una lista internacional con algunos de sus éxitos más duraderos, como ‘The Gambler’, ‘Lucille’ y el dueto con Dolly Parton en ‘Islands in the Stream’ (del álbum producido por Barry Gibb, Eyes That See en The Dark).

‘Islands in the Stream’ fue un éxito arrollador. Sucedió en las listas a ‘Total eclipse of the heart’ (Bonnie Tyler), vendió 834 mil copias y fue reversionada en varias ocasiones. Desde fenómenos de la música como Kylie Minogue, Shawn Mendes y Miley Cyrus. Algunos consideran a Rogers una influencia en la música de Garth Brooks y Shania Twain.

“Nunca me consideré un gran cantante, pero soy un gran narrador”, respondió en el 2000 a la revista Billboard. De hecho, además de la música, contó historias a través de la fotografía, otra de sus aficiones. Estudió fotografía y lanzó en 1986 ‘Kenny Rogers America’ con instantáneas que tomó de Estados Unidos cuando estaba de gira.