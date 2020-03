Jossmery Toledo continúa generando polémica en Instagram. En esta ocasión, la exsuboficial fue punto de burlas en las redes sociales tras ser comparada con ‘Roger Smith’, un personaje de la serie animada para adultos 'American Dad’.

Todo empezó cuando la también influencer hacía una transmisión donde recomendaba algunos ejercicios a sus seguidores, allí por problemas en la grabación, aparentó tener una cabeza más grande de lo normal.

PUEDES VER Jossmery Toledo termina criticando a Mujeres al mando por desinformación sobre coronavirus

La deformación de su físico causó que los usuarios creen imágenes donde la comparaban con el popular alien de la serie.

Sin embargo, Jossmery Toledo no se amilanó y respondió a las burlas con un fuerte mensaje. “Todo lo que hace la cuarentena. En verdad me hicieron la noche, tengo la cara de (emoji de marciano). Como ya no hay ampays, ahora memes", escribió en Instagram. Luego, la publicación fue eliminada por la exsuboficial de la PNP.

Jossmery Toledo responde a burlas en las redes. Captura: Instagram

Jossmery Toledo aclara que cumple con aislamiento social

La expolicía Jossmery Toledo publicó una foto donde aparece usando un bikini en la playa, pero en la descripción de la imagen, aclaró que la instantánea fue tomada antes de que el país se declare en estado de emergencia.

Jossmery Toledo comparte foto en bikini en redes sociales Foto: Instagram

“Estás fotos son las que más me gustaron (vuelvo a recalcar, son pasadas y sigo en cuarentena)”, escribió la también modelo en la mencionada red social.