Durante el reciente capítulo de la producción La máscara, la participación de Érika Villalobos dejó una gran intriga entre sus seguidores.

La actriz cumple el papel de investigadora en el programa y en esa ocasión apareció con un holgado vestido de flores.

Érika Villalobos es una reconocida actriz nacional.

Por ello, en las redes sociales, los internautas especularon que la actriz puede encontrarse en la dulce espera, ya que Érika Villalobos dejaba ver un vientre abultado muy sospechoso.

Además, a través de su cuenta de Instagram, la artista empezó a recibir múltiples preguntas y felicitaciones acerca de un posible embarazo.

“Estas embarazada, felicidades”. “¿Estas embarazada? Si es así felicidades cuídate mucho y bendiciones”. “Parecía que tenías una pancita, pero creo que es el vestido, ¿no?”, son algunos de los mensajes que recibió a través de su red social.

Érika Villalobos y Aldo Miyashiro. Foto: Archivo.

Por ello, la intérprete de Mi esperanza no dudó en aclarar estos rumores y desmentir completamente que se encuentra esperando un hijo.

“No, no estoy embarazada”. “Es el vestido”. “¿Parece, no? (que está embarazada), pero no lo estoy”, aseveró la actriz y de esa manera quedó descartada la idea de que se convierta en madre.

Por su parte, acerca de su trabajo en el programa La máscara, Érika Villalobos recibía constantes críticas debido a que este se seguía transmitiendo, a pesar de que el país se encontraba en estado de emergencia.

No obstante, la carismática actriz reveló que los programas que se están emitiendo han sido grabados antes de que el presidente decretara la cuarentena.