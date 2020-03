Evelyn Ortiz llora al ver a niño que le recordó sus inicios como artista [VIDEO]

Evelin Ortiz participó como jurado en un concurso de canto organizado por El reventonazo de la chola donde protagonizó una emotiva escena junto a un niño que le hizo recordar sus inicios como artista.

Todo empezó cuando el pequeño, quien incursiona en la música folclórica, agradeció el gran apoyo que le brindaron sus padres para formarse como cantante profesional.

El reventonazo de la chola

“Cuando estaba en la barriga, mi mamá me ponía música y cuando mi papá me bañaba de bebé me cantaba. Todos tenemos talento, todos cantamos. Este don nos regaló Dios y hay que agradecerlo a él y a nuestros padres que nos acompañan y aprecian nuestro trabajo”, comentó al niño.

Tras el testimonio del pequeño, las cámaras enfocaron a Evelin Ortiz, quien estaba limpiándose el rostro de lágrimas. Al ver la conmovedora reacción de la actriz, la Chola Chabuca le preguntó: “¿Por qué lloras Evelyn?”.

Entonces, Evelin Ortiz explicó que se conmovió debido a que el mensaje del concursante le hizo evocar la época en la que ella apenas empezaba su carrera como artista.

“A mí esas cosas me emocionan mucho. Cuando veo niños que hacen folclore y que sus padres los apoyan a mí eso me emociona porque yo también he sido una niña talento. Yo he estado en Yola, mi mamá siempre me acompañaba, entonces me hace acordar cuando yo era niña”, expresó la actriz, intentando contener sus lágrimas.

El público de El reventonazo de la chola tampoco pudo evitar conmoverse con el llanto de la artista y finalizó la escena con una serie de aplausos.