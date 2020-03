Sophie Turner tilda de 'estúpida’ a actriz tras no acatar cuarentena por coronavirus [VIDEO]

Sophie Turner criticó a través de redes sociales a quienes no se toman en serio las medidas preventivas para enfrentar el coronavirus. La esposa de Joe Jonas envió una indirecta a la actriz Evangeline Lilly, quien recientemente expresó que no ha acatado la cuarentena y que continúa haciendo su vida normal.

La estrella de Game of Thrones forma parte de la larga lista de artistas que están en aislamiento voluntario en diferentes partes del mundo. A raíz de lo dicho por su colega, decidió usar su cuenta de Instagram para hacer un fuerte pedido y recomendó a todos acatar las recomendaciones de las autoridades de la salud.

Sophie Turner y Joe Jonas, en medio de la crisis mundial ocasionada por el brote del COVID-19, hicieron una transmisión en vivo y en ella se refirieron a las recientes declaraciones de Evangeline Lilly, conocida por su papel de Avispa en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Quédense adentro, no sean estúpidos, aunque prefieras tu libertar sobre tu salud. No me importa tu libertad, puedes estar infectando a otras personas, personas vulnerables que están alrededor tuyo. Así que quédense en casa chicos, no es genial y no es inteligente”. Con esta fuerte opinión, la actriz hizo referencia a la publicación de su colega canadiense, quien a través de Instagram cuestionó la efectividad de la cuarentena.

“Algunas personas valoran más sus vidas que la libertad, y otras valoran su libertad más que sus vidas. Todos tomamos decisiones. Estemos atentos, seamos buenos, y miremos de cerca a nuestros líderes para asegurarnos que no abusen de este momento para privarnos de nuestras libertades y tomar más poder”, fueron las razones que expuso la actriz de 40 años.

¿Por qué Sophie Turner criticó a Evangeline Lilly?

La actriz de Antman publicó una fotografía en redes sociales y comunicó a los internautas que su familia continuaba realizando sus actividades con total normalidad, a pesar de la letal pandemia que viene causando estragos de muchas partes del mundo.

Evangeline Lilly en Instagram

“Acabo de dejar a mis hijos en el campamento de gimnasia. Todos se lavaron las manos antes de ingresar, están jugando y divirtiéndose. Seguimos como siempre”. La publicación no solo generó el repudio de los usuarios, sino también de diferentes personalidades de Hollywood.