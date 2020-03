Shirley Arica niega pasar cuarentena con Jean Deza [VIDEO]

Luego de que Shirley Arica confesara que se encuentra en una relación con el futbolista Jean Deza, comenzaron los rumores de que ambos se encontraban pasando la cuarentena juntos.

Esto debido a una publicación en Instagram, en la que ambos salen juntos. Por ello, Shirley Arica se pronunció al respecto.

PUEDES VER Shirley Arica y Jean Deza comparten tierna foto en Instagram

Shirley Arica junto a Jean Deza.

"No estoy soltera, sí estoy con alguien en mi vida”, afirmó la modelo tras declarar que se encuentra limpiando su hogar durante los días que dura la cuarentena.

Asimismo, Shirley Arica mencionó que las personas pueden ser malintencionadas y opinar de su vida aun sin conocerla a profundidad.

“La gente habla sin saber muchas cosas, así que prefiero no hablar del tema. Estoy con mi mamá, mi abuela y mi hija, que ya tiene 4 años”, comentó la popular chica realidad

Además, afirmó que el futbolista y ella se encuentran cumpliendo la cuarentena en sus respectivas casas. "Él está en su casa y yo en la mía. ¿Dónde más va a estar? Será que no tenemos otra opción y cada uno está en su casa, porque hay que respetar lo que ha dicho el presidente”, declaró.

Por último, la modelo habló fuerte y claro a quienes se refieren a ella como la persona que pudo sembrar el famoso ‘ampay’ al deportista.

“Yo no fregué a nadie, en realidad cada uno se friega solo y si no saben cómo se dieron las cosas mejor no digan nada", finalizó