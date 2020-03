Nicola Porcella sufre por estar lejos de su hijo debido al aislamiento social obligatorio

Nicola Porcella se encuentra cumpliendo con la cuarentena que decretó el gobierno de Martín Vizcarra para combatir el coronavirus en nuestro país, aunque esto signifique no poder estar cerca de su hijo Adrianito.

En una reciente entrevista para el diario El Popular, el conductor de Todo por amor les pidió a los peruanos que se esfuercen por acatar el aislamiento social obligatorio, pues muchas personas, incluido él, están sacrificando el tiempo con sus seres queridos para evitar la expansión del COVID-19.

Nicola Porcella

“(Les pido) Que sean empáticos. La estoy pasando súper difícil porque no puedo ver a mi hijo y eso es algo que me está desesperando, pero tengo que ser responsable y acatar las órdenes que nos ha dictado el gobierno, sino esto se va a seguir propagando. Esto no es un virus conocido, es un virus que no se conoce y no se sabe qué pueda pasar más adelante, no se sabe si es que nos va a dejar secuelas o no”, manifestó el exintegrante de Esto es guerra.

Nicola Porcella también envió un reflexivo mensaje sobre la grave situación que viven quienes están al cuidado de los infectados con coronavirus.

“La gente cree que es un simple resfrío y no lo es, no es un resfrío. Ya nos informaron y ya nos dijeron que no es así, entonces, hay que ponernos en lugar de las otras personas. Hay mucha gente que está viviendo con pacientes, con gente de alto riesgo y es súper complicado. Por eso, en lo único que pienso es en mi hijo, en que termine todo esto y en correr a abrazarlo, nada más”, añadió.

Nicola Porcella responde a críticas por emisión de Todo por amor

El exchico reality Nicola Porcella aclaró que las emisiones de Todo por amor que salieron al aire fueron grabadas. Esto luego de que surgieran críticas contra el reality por supuestamente transmitirse en vivo durante la cuarentena por el coronavirus.

“No han sido programas en vivo, pero igual tratamos que la gente en sus casas pase un buen rato, ya que para nadie es fácil estar tanto tiempo en cuarentena”, aseveró el modelo.