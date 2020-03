Luego que el presidente Martín Vizcarra asegurara que durante el periodo de cuarentena por la expansión del coronavirus se dará un bono especial de 380 soles para un determinado sector urbano, muchos se han preguntado si los ciudadanos venezolanos que viven en el Perú lo obtendrán. Una de estas voces fue la esposa de Mario Hart, Korina Rivadeneira.

En sus historias de Instagram, la modelo nacida en Venezuela y que radica en el Perú, no es ajena a la realidad de sus compatriotas en nuestro país, y ante el brote de COVID-19 muchos ciudadanos venezolanos se ven afectados al no poder realizar las labores que venían haciendo.

Por ello, en sus historias de Instagram, hizo el siguiente pedido: “Esperemos que pronto contemplen un monto para todos los venezolanos que viven y trabajan en Perú”, escribió la esposa de Mario Hart.

Y en historias de Instagram posteriores, Korina Rivadeneira estuvo muy atenta a las noticias relacionadas a este bono, incluso llegó a compartir las declaraciones de la titular del MIDIS, Ariela Luna, quien aseguró lo siguiente: “Evaluamos algunas acciones de apoyo para los venezolanos”.

Esto en referencia a que la ministra deslizó que estarían conversando con Naciones Unidas para que sea esta institución la que envíe algún tipo de apoyo al más de millón de ciudadanos venezolanos que han llegado al Perú por la difícil situación que atraviesa Venezuela.

Asimismo, Korina Rivadeneira destacó el apoyo que especialistas de la salud del país llanero están brindando al país tras los crecientes casos de coronavirus:

“Médicos venezolanos comienzan a ser incorporados en plan de contingencia para enfrentar emergencia del coronavirus en Perú #DeEstaSalimosJuntos #YoMeQuedoEnCasa”, dij.

Sin embargo, parece que estas publicaciones le valieron algunas críticas, por lo que Korina Rivadeneira aprovechó Instagram para responder a sus detractores:

“Pensemos en sumar en vez de restar. Es lo mejor para todos, no ‘para unos sí y otros no’. Basta de tanta pobreza mental. Basta de tanto egoísmo. Si no tienen nada positivo que decir, simplemente, no opinen”, comentó.