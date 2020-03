Coronavirus: Patricio Borghetti da detalles de su salud y el de Odalys Ramírez

Desde que Odalys Ramírez y Patricio Borghetti fueron diagnosticados con coronavirus recibieron el apoyo de todo sus seguidores y colegas de Televisa, quienes les mandaron fuerza ante la delicada noticia.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Venga la alegría quiso tranquilizar a todos los que han preguntado por ellos y habló de su estado de salud y el de su pareja.

“Yo no he tenido ningún síntoma, me siento perfectamente bien. Y Oda amaneció mejor, lo cual a reserva de lo que digan los doctores, significaría que va en la curva de salida del cuadro, esperemos que así sea”, explicó.

“Pato” precisó que sus síntomas no son muy graves y que hasta el momento todo marcha bien: “No tengo fiebre, no tengo tos, no tengo falta de aire, no me siento cansado”.

Sin embargo, el presentador expresó que lo que le preocupa son sus hijos, pues podrían ser contagiados.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

“Entiendo que estén asustados, a mí también me asusta más que nada por mis hijos. Y la enfermedad en sí no es tan fuerte, es como una gripa que todos hemos tenido antes, pero sí tenemos que preocuparnos por la gente de mayor edad, al igual que la gente que tiene diabetes e hipertensión”, detalló.

Respecto a las medicinas que les han recetado, Patricio Borghetti resaltó que el tratamiento no es nada especializado.

“Lo único que nos ha recetado es tomar paracetamol en casos de molestias. Yo no he tomado, porque no tengo síntomas. Oda de vez en cuando, por sus síntomas, sí lo toma”, contó.

Odalys Ramírez anunció hace uno días que dio positivo a coronavirus, luego de que tuviera algunas dificultades para respirar y decidiera hacerse la prueba.