Isadora Figueroa, hija del célebre cantautor Chayanne, publicó un video demostrando su talento para la interpretación que ha impresionado a sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la joven artista se unió a la campaña ‘Yo me quedo en casa’ y aseguró estar aprovechando la cuarentena para dedicar tiempo a su pasión musical.

“A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón... la música. #YoMeQuedoEnCasa”, escribió en su publicación.

Isadora Figueroa se ha mostrado siempre feliz al lado de su padre Chayanne. (Foto: Instagram)

En las imágenes, se ve a Isadora Figueroa interpretando “Let it be”, una conocida canción de The Beatles. Seguido a ello, entona una versión en español del popular tema “We are the world”, cuyo mensaje resalta la unión de la humanidad ante los problemas.

Con ello, al ser hija de uno de los artistas musicales más populares de Latinoamérica, la joven no solo posee un talento innegable para la música, sino que, además, se encuentra al tanto de la crisis sanitaria que vive el mundo y, por ese motivo, ha enviado un mensaje de reflexión.

Desde luego, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. Si bien la vida de Isadora Figueroa ha estado siempre relacionada al arte por el trabajo de su padre, no han sido muchas las veces en que se le ha visto cantando o tocando algún instrumento. Así, en su video exhibe una faceta que ha llamado la atención.

“Qué linda, tu mirada el final es igual a la de tu padre”. “Hermosa voz. Al igual que tu padre, ¡cantas precioso! Tu voz es angelical, mis respetos a usted”. “Tan bella y hermosa voz, y qué orgullo para tu papá. Dios los Bendiga. Gracias por regalarnos un pedacito de esa hermosa letra”, se lee en los comentarios de la publicación en Instagram.