Harvey Weinstein, magnate del cine que fue condenado recientemente por violencia sexual, es portador del coronavirus. Así lo informó el medio Voz de América, que reportó también que el productor ha sido aislado de los demás internos del Instituto Correccional de Wende.

A tan solo días de haber comenzado a purgar una condena de 23 años, el ejecutivo de Hollywood fue diagnosticado con la letal enfermedad respiratoria y sería uno de los dos casos que se han presentado en la prisión de Buffalo, Nueva York.

Según información del mencionado portal, funcionarios de la facilidad penitenciaria habrían notado algunos síntomas de la enfermedad durante el ingreso de Harvey Weinstein a su celda.

El pasado 11 de marzo, el ganador del Oscar fue condenado a 23 años de encierro por agresiones sexuales contra la asistente de producción Mimi Haleyi y la actriz Jessica Mann. El caso fue abierto luego que decenas de mujeres lo acusaran de acoso y violencia sexual a través del movimiento #MeToo.

Harvey Weinstein, abusos en Hollywood

¿Quién es Harvey Weinstein?

El actual recluso de Nueva York fue un talentoso y galardonado productor de Hollywood. A finales de los 80, fundó la productora Miramax junto a su hermano menor Bob.

TMZ informó que oficiales encargados de su encarcelamiento se encuentran preocupados ante un posible intento de suicidio. (Foto: APF)

Con esta compañía realizaría reconocidas producciones como My left foot y Cinema Paradiso. A pesar que Disney compró la empresa en 1993, el magnate siguió cosechando éxitos y premios. Harvey Weinstein logró obtener estatuillas de La Academia por The King’s Speech (2010) y The Artist (2011).