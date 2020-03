Anahí de Cardenas hace curiosa pregunta sobre las mascotas en cuarentena

La popular Anahí de Cardenas se encuentra acatando la orden de cuarentena decretada por el gobierno como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

Por ello, la artista se ha formulado una inquietante pregunta sobre la manera de cuidar a las mascotas durante esta cuarentena, ya que no se debe salir a menos que sea para abastecerse de comida.

Anahí de Cardenas se pronuncia en Twitter. Foto: Captura.

Sin embargo, en el tema de los animales no quedó muy claro, ya que estos solo debe salir para realizar sus necesidades básicas.

Sin embargo, la actriz tiene una perrita que está acostumbrada a hacerlo lejos de su vivienda; por ello preguntó cuál es la acción necesaria en ese tipo de situaciones.

“¿Qué haces si tu perro va al baño usualmente un par de cuadras lejos de tu casa? Si no lo saco, se come sus heces. No puedes obligarlo al perro, no hay como explicarle a mi can la situación. ¿Qué hago? Policía. Gracias de antemano por la explicación”, escribió la artista en su red social.

Anahí de Cardenas publica en sus redes sociales su día a día luchando contra el cáncer. Foto: Archivo.

A lo que algunos internautas le explicaron que su mascota debe hacer sus necesidades en lugares cercanos a sus domicilios. Incluso enlazaron un video que el veterinario Pancho Cavero realizó para explicar la situación.

En este video se enfatiza que las mascotas pueden aprender y adaptarse a la situación en la que nos encontramos y que no debemos subestimarlos.