Angie Jibaja, luego de perder la custodia de sus hijos, no ha dejado de compartir conmovedores y polémicos mensajes en sus redes sociales. Estos días de aislamiento social obligatorio no han sido la excepción, pues la exmodelo mostró cómo son estos días en cuarentena sin la compañía de sus pequeños.

La popular ‘Chica de los tatuajes’ ha publicado, a través de su cuenta de Instagram, un curioso video donde envía un mensaje muy extraño que revela cómo se siente emocionalmente.

“Sobreviviendo a esta cuarentena con esta cosa que tengo aquí en el pecho que me estruje. Intentando ser feliz y sonreír para que todos vean que estoy bien, no lloro, no sufro, no siento dolor. Nada me duele, no me duele, no me duele nada. No me duele haberlo visto a Janko en su cumpleaños. No me duele que no me contesten para darme una dirección, no me duele”, menciona Angie Jibaja en el clip.

Asimismo, hace dos días la expareja de Jean Paul Santa María compartió una publicación en su Instagram donde lamenta estar lejos de sus hijos en estos días de aislamiento.

Publicación de Angie Jibaja Foto: Instagram

“Sin poder movernos, sin poder comprar alimentos, protegiendo nuestro entorno. Yo deseando estar con mis niños, es lo peor que me ha pasado. Gracias a Dios no me quitaron a mi bebe Jak (su perro), que se lo regalé a mi Janko en su cumpleaños número 9. Ellos no se lo pudieron llevar a donde están ahora, ni a Jak, ni a Pecas, nuestro gatito. O sea no solo les falta su madre, sus mascotas, su cole, sus compañeros, sino también, ellos”, se lee en su publicación.