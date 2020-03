Angie Jibaja sufre porque sus hijos no le contestan las llamadas [VIDEO]

La modelo Angie Jibaja manifestó su molestia en Instagram al contar que Janko y Gia, los dos hijos que tuvo con Jean Paul Santa María, no lo contestan su llamadas.

La popular ‘Chica de los tatuajes’ lamentó mucho no haber podido entablar comunicación con sus dos pequeños, quienes se encuentran bajo el cuidado del cantante y su pareja Romina Gachoy.

Angie Jibaja. Fuente: Archivo

“Sobreviviendo a esta cuarentena [...] con esta cosa que tengo aquí en el pecho que me estruje”, expresó, al inicio del clip que compartió con sus seguidores en Instagram.

En su video, Angie Jibaja se dirigió a la ministra de la Mujer y expresó, de forma sarcástica, que no “extrañaba pasar tiempo con sus hijos”.

“Intentando ser feliz y seguir para que todos vean que estoy bien. Hola ministra, estoy bien, no lloro, no sufro, no siento dolor, nada me duele, no me duele nada, no me duele no haberlo visto a Janko en su cumpleaños, no me duele no haberlo visto en Navidad, no me duele que no me contesten para darme la dirección, no, no me duele. Sobre todo que no me contesten, no me duele”, manifestó.

Sin embargo, al final del clip de Instagram, Angie Jibaja suspira profundamente y se pronuncia con la voz entrecortada.

Angie Jibaja pensó en ‘robarse’ a sus hijos

Angie Jibaja confesó que, en algún momento, consideró ir hasta la casa de Jean Paul Santa María y llevarse a sus dos hijos Janko y Gia.

“Miren que se me ha pasado por la cabeza a veces robármelos, y raptarlos y llevármelos porque son míos, ¿no es cierto? Ellos eran mi familia, todo”, expresó la ‘Chica de los tatuajes’.