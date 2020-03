Paulina Rubio: así se escucha “Tú y Yo”, su nuevo sencillo con Raymix [VIDEO]

Paulina Rubio, una de las cantantes mexicanas más populares en Latinoamérica, estrenó un nuevo videoclip junto al intérprete de cumbia Raymix. La propuesta ha llamado la atención de miles de oyentes debido a su singular estilo que mezcla la música regional de México y el electropop.

En el video se ve a los artistas bailando al ritmo de la música y compartiendo una divertida cena juntos. En solo un día, las imágenes han sido vistas por medio millón de usuarios en Youtube, una estadística que demuestra la vigencia de la cantante de “Yo no soy esa mujer”.

A inicios de marzo, Paulina Rubio anunció el estreno a través de su cuenta de Instagram.

Así, cientos de admiradores de ‘La chica dorada’ no han tardado en mostrar su alegría ante el estreno de este material.

“Me sorprendió gratamente, y la canción está genial, con ese ritmo, hacen química y lo mejor es que Paulina se ve feliz y eso lo transmite. Se agradece a que apueste por música nueva y no se vaya a los covers”, “Me agradó el tema, y la integración de nuevas generaciones como Raymix con una artista consagrada, controversial, como lo es Paulina Rubio, será un éxito”, se lee en algunos comentarios del video.

Como se conoce, Raymix es un joven artista que lleva poco tiempo en el mercado musical mexicano. Tiene 28 años y, según reveló al diario El Universal, su sueño siempre fue la creación musical, aunque tuvo un destacado historial como estudiante de ingeniería.

Por su parte, en una entrevista para el mismo medio, Paulina Rubio aseguró estar satisfecha con el trabajo realizado junto a su compañero. “Raymix me mandó esta supercanción y me gustó muchísimo, me gustó la melodía y la letra y tenemos un pasito que espero les guste”, señaló.

Asimismo, no tardó en vincular el contenido de “Tú y Yo” con la crisis sanitaria que vive el mundo. “En este momento, si hay un aislado o solito, pues que sepa que todos somos uno, que la música puede ser la medicina para el alma. Que toda la gente se sienta parte de todos, somos uno y con esta canción también mandamos ese mensaje”, añadió la artista.