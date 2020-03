En 2016, Taylor Swift y el matrimonio Kim Kardashian-Kenye West se entramparon en una controversia de la que parecía ya estar todo consumado. Pero solo se trataba de una batalla donde la perdedora, de aquel entonces, fue la intérprete de ‘Lover’. Cuatro años después, el conflicto toma su punto más álgido con una tremenda bomba.

Resulta que tras la campaña de desprestigio, que emprendieron los esposos contra Taylor Swift, hoy sale a la luz una prueba respecto a la polémica desatada por la letra de la canción del rapero, ‘Famous’.

¿Qué pasó en 2016 entre Taylor Swift y Kanye West?

Para los que no recuerden la razón del pleito, vamos a hacer un poco de memoria. El 16 de febrero de 2016 vio la luz, The life of Pablo, el sexto álbum del esposo de Kim Kardashian, cuyo primer single en estrenarse fue ‘Famous’. Aunque parezca broma, una canción desencadenó tremenda disputa.

Resulta que parte de la letra además de insultar a la excantante de country también señalaba que su fama se la debía él. “Siento que Taylor y yo seguiríamos teniendo sexo. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa p***”, decía en el primer verso de la composición.

La polémica ya estaba servida, mientras un comunicado de Taylor Swift mostraba su malestar: “Quería que me gustara la canción, creerle a Kanye cuando me dijo que iba a amarla, que tuviéramos una relación sana, pero me gustaría ser excluida de esta narrativa de la que soy parte sin haberlo pedido desde 2009”, señaló muy indignada.

¿Por qué está implicada Kim Kardashian?

Kim Kardashian, mujer del rapero, publicó en su cuenta de Snapchat una supuesta conversación telefónica entre los cantantes, donde Taylor le daba su aprobación a Kanye para usar esa letra en su tema ‘Famous’.

Como para meter más leña al fuego, Kim llamó ‘serpiente’ a Taylor porque en teoría esta conversación probaba que la joven había dado su consentimiento. Sin embargo, Taylor denunciaba que en ningún momento se le había comunicado que la iban a llamar ‘perra’, lo que le pareció una falta de respeto. ¿Quién decía la verdad y quién mentía?

Publicación de Kim Kardashiam el 18 de julio de 2016 tildando de serpiente a Taylor Swift.

Conversación filtrada entre Kanye Wesy Y Taylor Swift

Marzo de 2020, una conversación telefónica, íntegra en su totalidad, ha salido a la luz; es decir, sin ningún corte o edición como la que publicó Kim Kardashian en su momento.

En un video cuyo origen es desconocido, pero que circula por las redes sociales, Kanye nunca llega a decirle a Taylor que iba a llamarla perra ni la parte de que ellos podrían tener sexo.

'Famous' fue lanzado durante el periodo de campaña presidencial. Foto: Youtube

En el clip se puede escuchar al rapero explicándole a Swift que lleva 8 meses dándole vueltas a esta línea de la canción:"Tiene una línea muy controvertida al principio de la canción sobre ti", le dice West. Taylor le pregunta si considera que le puede hacer daño a lo que el rapero contesta que no.

Además, se observa claramente como al cantante de ‘Famous’ le cuesta leerle la letra e intenta retrasar el momento todo lo posible.

Acto seguido se escucha el estribillo de la polémica: “A todos mis amigos del sur que me conocen mejor, siento que Taylor Swift me debe sexo”. La cantante se ríe al oírlo y dice “Eso no es malo”.

Los personajes de la canción se exhibieron en un museo en Los Angeles. Foto: Forbes España

Kanye justifica la llamada diciéndole que tiene a una legión de dos mil millones de fans detrás de ella y que estaría muy bien que si le gusta el tema lo reconozca públicamente para tener más audiencia.

“Creo que es súpergenial que seas tú el que diga, ‘Oh me gusta mucho esta canción... esto es genial’”.

Lo último que se escucha antes de que termine el vídeo es a Taylor Swift pidiéndole tiempo para reflexionar: “Necesito pensarlo.Cuando escuchas algo por primera vez necesitas pensar en ello, porque es absolutamente loco...”.

Este hecho ha provocado todo un revuelo en Twitter donde los fans de la cantante ya han iniciado una campaña contra el matrimonio Kardashian.