Sara Carbonero e Iker Casillas se encuentran acatando el aislamiento para prevenir el coronavirus en su casa de Oporto, Portugal, pero felices por cumplirse su cuarto año de casados.

A través de sus redes sociales, Carbonero escribió un romántico mensaje al exjugador del Real Madrid este último viernes 20.

Acompañada de una foto en que la española se encuentra jugando con su vestido en la playa, mandó un mensaje poético para su esposo.

“Si yo te he visto detener apocalipsis. Si yo te he visto domar a monstruos gigantescos hasta convertirlos en cachorros. Si yo te he visto susurrarle a mis demonios y enamorarse de ti. ¿Cómo no vas a poder?”, escribió.

La pareja no la ha pasado muy bien este último año, sobre todo por los problemas de salud que aquejaban a ambos.

Por un lado, Sara Carbonero fue sometida a una operación contra el cáncer de ovario que la aquejaba en mayo del año pasado. “Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente”, manifestó en sus redes sociales.

Asimismo, sobre el cáncer, ella aseguró que era “esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir”.

Esta intervención quirúrgica se llevó a cabo solo tres semanas después de que Iker Casillas sufriera un infarto y tuviese que ser sometido también a una operación de la que fue dado de alta días después.

Ellos eligieron la zona portuguesa de Oporto para que la periodista continúe con su tratamiento y el exjugador se dedique a temas de representación y despacho en el club futbolístico de esta ciudad.