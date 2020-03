Niall Horan realiza tour para que conozcan su casa [VIDEO]

Niall Horan aprovechó una entrevista por videollamada con sus amigos de una radio inglesa para hacer un tour de su casa.

El exintegrante de One Direction invitó a sus fanáticos a esta “mini gira” que incluye el relajarse viendo Netflix en momentos de aislamiento social para prevenir la propagación del coronavirus.

El cantante, a través de Facetime, admitió que la sala de su casa es precisamente el lugar donde está pasando más tiempo.

Niall Horan. Foto: difusión

“Literalmente no he salido de esta habitación por un período muy largo [...]. Es solo que, es extraño estar solo por este tiempo”, confesó el intérprete de “Nice To Meet Ya” a The Capital Breakfast Show.

Horan continuó el recorrido mostrando lo que tiene en su sala y lo que considera “su máquina del éxito”.

Niall Horan en su casa. Foto: captura

"Ahí está mi piano. Yo lo llamo la máquina del éxito. Ahí está la [televisión] en la esquina. Acabo de ver un montón de Netflix y haciendo básicamente lo que todos los demás están haciendo”, aseguró.

Asimismo recalcó a sus seguidores, por medio de esta transmisión, que pronto habrá más videos en vivo de él en casa por sus redes sociales para conocer más de su música.

“Los fanáticos están muy interesados en cómo escribo las canciones, cómo surgieron. Ya sabes, todo el concepto del álbum. Por qué ciertas letras están escritas. Y es tan fácil para mí simplemente sentarme allí y simplemente ver los comentarios y responderlos en tiempo real y tocar canciones, si ellos quieren que las toque, simplemente levantaré la guitarra”, confesó el artista.

Cabe recordar que a inicios de esta semana, él realizó un video en vivo desde su cuenta de Instagram e interpretó canciones de su nuevo álbum Heartbreak Weather.