Elle Fanning, reconocida actriz de los Estados Unidos, brindó una extensa entrevista al diario digital Infobae en donde habló de su carrera y de la actualidad de la industria cinematográfica. Afirmó, entre otras cosas, que le apena saber que cada vez menos gente visite los cines.

“Tengo Netflix, Hulu y Amazon. Me gustan todos porque los programas son muy buenos. Incluso estoy filmando un programa con Hulu. Es algo que hablo bastante con los directores de cine. Es triste porque la gente no está yendo al cine tan a menudo como antes. Me rompe el corazón escucharlo, pero de alguna forma hay que encontrar la forma para que vayan”, afirmó la actriz de “Maléfica”.

Elle Fanning desarrolló el papel de 'La bella durmiente' en la cinta "Maléfica".

La artista, asimismo, señaló a diversos servicios de streaming como la razón por la que el público prefiere quedarse en casa. Reveló que, para ella, la única forma de cambiar dicha situación es promoviendo iniciativas que acerquen a las nuevas generaciones a eventos cinematográficos.

“Supongo que la nueva generación hoy ve mucho más en la computadora. Yo también veo esos shows. Y me parece increíble la forma en que estamos progresando por todo el contenido que hay, me encanta. Pero el cine tiene cierta magia que no se compara con nada. Y es importante cultivar esa magia para la próxima generación, con festivales como Berlinale o Cannes”, apuntó.

Elle Fanning se unió a la campaña 'Yo me quedo en casa'. (Foto: Instagram)

Sin embargo, Elle Fanning no es ajena a la situación de crisis sanitaria que vive actualmente el planeta. Por ello, en los últimos días publicó una fotografía en su cuenta de Instagram sumándose a la campaña de artistas que se quedan en casa.

“Las personas con 65 años o más y personas en condiciones vulnerables están en peligro. Para ayudarlos, me uno a la campaña ‘Me quedo en casa por’. Yo me quedo en casa por mi abuela, Mary Jane”, escribió la actriz..