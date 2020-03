Daddy Yankee, una de las figuras más importantes de la música urbana, celebró un nuevo aniversario de matrimonio junto con Mireddys González, con quien lleva casado 25 años. Para ello, publicó un romántico mensaje en donde destaca las virtudes de su pareja.

“Una reina cree en ti, no te desanima. Una reina es leal, no piensa en traición. Una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey. Una reina como la que Dios me regaló no la cambio por nada en el mundo”, escribió el intérprete de “Con Calma” en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Daddy Yankee a propósito de sus bodas de plata junto a Mireddys González.

Junto a sus emotivas palabras, además, adjuntó una foto donde se ve a la pareja en su más temprana juventud, mientras él coge un micrófono y ella lo mira sonriente. El recuerdo parece confirmar que su unión ya podía verse desde entonces y que, pese a los años, están destinados a continuar juntos.

Asimismo, el puertorriqueño aprovechó para resaltar la admiración que siente por su esposa. “Hoy esta reina y yo cumplimos 25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor, pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es la mejor. En estos tiempos difíciles, ¡sigo contagiado con su amor y ella es mi corona!”, se lee en su publicación.

El reguetonero junto a su esposa durante un reciente viaje. (Foto: Instagram)

Si bien sus seguidores no tardaron en mostrar su emoción ante el mensaje y respondieron llenos de entusiasmo, también hubo reacciones de apoyo por parte de otros artistas. “Llevar una carrera por décadas y mantenerse junto a la family y junto a la mujer que estuvo desde que no había dinero para nada... No todo el mundo lo logra ni tampoco tiene el mismo código. Felicidades, Daddy”, escribió el rapero Miky Woods.

Por su parte, el cantante Elvis Crespo también se sumó a las felicitaciones. “Los grandes emperadores tenían sabias emperatrices. ¡Multitudes de bendiciones a ambos!”, comentó.

Sin embargo, ninguna respuesta causó tanto revuelo como la de la propia Mireddys González, quien también se pronunció a través de su cuenta de Instagram a raíz de la publicación de su esposo.

“Amor, respeto y admiración es lo que siento por ti. Eres el esposo soñado por cualquier mujer. Tu integridad, dedicación y temor a Dios son el resultado de este aniversario de boda. Hoy celebro junto a ti el amor que nos tenemos. Gracias porque siempre has dado lo mejor de ti para hacerme feliz”, escribió la pareja de Daddy Yankee.