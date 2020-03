Leonard León asegura que no salió de su casa y no expuso a vecinos a coronavirus [VIDEO]

El cumbiambero Leonard León no deja de causar polémica. Esta vez, en un enlace con En boca de todos aseguró que en ningún momento abandonó su departamento tras dar positivo en coronavirus, afirmando que nunca pondría en riesgo la integridad de sus vecinos.

“Sabiendo que tengo COVID-19 jamás dejaría que mis vecinos se vean afectados. Sería incapaz de salir de acá y caminar”, afirmó el cumbiambero.

Leonard León habló con En boca de todos desde su departamento.

Acto seguido, Leonard León quiso relatar cómo fue su llegada al Perú y del tipo de atención que recibió de parte del personal del Ministerio de Salud.

“Quería hablar de nuestra llegada al Perú. Cuando llegamos y nos sometimos a las pruebas del hisopado, en ningún momento personal el Ministerio nos dijo ‘hay una movilidad preparada para ustedes para llevarlos a sus casas y tomar la cuarentena’, simplemente nos dijeron que tomáramos un taxi, ir y descansar”.

Leonard León contrajo coronavirus en Italia.

Pero agregó lo siguiente: “Muchos dirán que somos irresponsables, pero si te das cuenta. ¿Cómo llego a los lugares, a una cama a poder descansar? eso es lo que la gente no entiende, no comprende”.

No obstante, cuando el conductor Ricardo Rondón le preguntó si vivía con Olenka Cuba y que si esta salía irresponsablemente de su departamento, Leonard León contestó.

“Ayer me causó mucha indignación de una señorita que dice que me paseo con vecinos, que me tomo fotos con ellos y en un programa nocturno (Magaly TV, La Firme) dijo a plena convicción que no estoy solo. Quiero rechazar contundentemente esas afirmaciones”, detalló.

Y recalcó que se encuentra viviendo solo en su departamento: “Desde que llegué aquí estoy solo, con guantes y con la mascarilla respectiva. Tengo entendido que hicieron limpieza al ascensor, a los botones y nada más. Desde el sábado a las 5.30 de la tarde no he salido”, finalizó.