Kylie Jenner al igual que muchas celebridades se encuentra en su casa cumpliendo las medidas de cuarentena para evitar que los casos de coronavirus aumenten.

Sin embargo, el aislamiento social puede provocar mucha ansiedad y aburrimiento; por eso, la empresaria ha decidido compartir con sus seguidores en Instagram, algunas actividades que pueden realizar para distraerse.

PUEDES VER El tierno actuar de la hija de Kim Kardashian para cuidar a sus papás del coronavirus

La celebridad explicó que cuando estaba embrazada de Stormi Webster tuvo que permanecer en su casa, porque no quería que nadie se enterara de su estado.

“Era mi decisión hacerlo, entonces nunca dejé que me aburriera. Veía películas, leía libros, tenía días completos de spa y tomaba baños largos. Me hacía mascarillas, cuidaba mi piel y cabello”. Así también, la socialite realizaba muchos rompecabezas, aunque aclaró que para algunos esto es aburrido.

Kylie Jenner disfruta de sus vacaciones junto su hija. Foto: Instagram

Ahora que está aislada en su casa, explicó que está haciendo muchas de estas actividades para distraerse; además, contó que está viendo la serie de ciencia ficción Westworld.

“También estoy compartiendo más tiempo con mi hija, cocinando y leyendo, quedarse en casa es divertido”, señaló Kylie Jenner en su cuenta de Instagram.

La empresaria también quiso recomendar a sus fans que no salgan de sus casas, pues la situación podría complicarse aún más.

Kylie Jenner, Instagram, Stormi

"Por favor, quédense en casa. Si viven con sus padres, no quieren regresar y hacer que se enfermen. Podrían tenerlo y no saberlo, afectando a otras personas. La única forma de tomar medidas en estos momentos es quedándonos en casa, porque aún no hay cura. Nadie es inmune, los millennials no son inmunes ”, explicó.

Terminó su discurso invitando a otras influencers a dar un mensaje para motivar a las personas a distanciarse socialmente.

“Por favor no ignoren la gravedad de las advertencias y quédense en casa y detengan la propagación del virus. Juntos podremos salir de esto”, sugirió.

Días atrás, las hermanas Kardashian dijeron que incluso están lejos las unas de las otras para poder evitar cualquier tipo de contagio. Por su lado, la matriarca de la familia, Kris Jenner, quien se realizó la prueba de coronavirus, agradeció a todos los médicos que brindan su labor para combatir esta pandemia.