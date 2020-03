Isabel Acevedo y Tepha Loza han sido duramente criticadas por, supuestamente, publicar fotos en Instagram donde se les ve haciendo ejercicios en la calle en pleno estado de emergencia por los casos de coronavirus en el Perú. Sin embargo, la popular ‘Chabelita’ respondió contundentemente a las críticas y aseguró que las imágenes son pasadas.

Todo surgió cuando el periodista Nicolás Salazar criticó a las chicas reality por las imágenes que daban a entender que hacían ejercicios durante el aislamiento social obligatorio.

“¿En casa? Creo que esta será no solo una lucha contra el COVID-19, sino contra la insensibilidad e irresponsabilidad de influencers”.

Esto no fue del agrado de Isabel Acevedo, quien a pesar de no caer en controversias en redes sociales, decidió responder al comunicador en cuestión, asegurando que la fotografía no es actual.

“No sé en qué cabeza no entra que el entrenamiento es en casa y las fotos son pasadas #YoMeQuedoEnCasa”, escribió la expareja de Christian Domínguez.

Pero, recientemente, Isabel Acevedo compartió la opinión de un usuario en sus historias de Instagram donde le recomienda al mismo periodista que se informe mejor antes de lanzar una opinión.

“Deberías cumplir bien con tu función de ‘periodista’, antes de fomentar agresión hacia una persona infórmate @nicosalazarperu… Las fotos son antiguas y eran para promocionar que estarían ellas dando clases desde sus casas”.

De hecho, durante estos cinco días de cuarentena por el brote de coronavirus en el Perú, Isabel Acevedo ha revelado que se encuentra ejercitándose. Aseguró que es la mejor manera de mantenerse entretenida.

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, escribió esta cita de Nelson Mandela: “Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo”.