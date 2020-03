La historia del rock sin salir de casa

Con información de El País

El COVID-19 se presenta como una oportunidad inmejorable para hacer memoria y recordar los memorables conciertos que dieron las grandes estrellas del pop y el rock. Así, la tecnología nos hace viajar al Londres de 1973, al Monterey Pop de 1967, al festival de Reading de 1992, o al Madrid de 1985.

Porque que no podamos (ni debamos) salir a la calle no quiere decir que no podamos dar la vuelta a la historia del rock saltando de gira en gira y de plataforma en plataforma y recuperando conciertos legendarios, actuaciones memorables y descargas históricas que se pueden buscar en las diversas plataformas de streaming y Youtube.

A fuerza de brincar de video en video, también se puede acabar reconstruyendo el polémico concierto de los Rolling Stones en Altamont en 1969. Todo está perfectamente documentado y al alcance de la mano en esa gran biblioteca digital que es Internet. También encontramos un concierto que debería ser motivo de estudios en escuelas e institutos: el debut en 1970 de Creedence Clearwater Revival en Londres, con una actuación en el Royal Albert Hall que le deja a uno atornillado a la silla. Casi una hora de rock en estado de gracia y canciones sublimes servidas a martillazos por unos tipos con más pinta de leñadores que de estrellas pop. Una maravilla.

El viaje nos lleva a las ruinas de Pompeya, donde Pink Floyd despachó sus serenatas cósmicas entre 1971 y 1972; o a la azotea del edificio de Apple Corps, donde The Beatles ofreció su ya legendario último concierto el 30 de enero de 1969.

Para nostálgicos circula también una grabación sensacional (y oficial) de AC/DC, aún con Bon Scott al micrófono, presentando Highway To Hell en California en 1979. Además, Nirvana en el festival de Reading de 1992, Oasis regresando como auténticos héroes a Manchester en 1996 para actuar ante más de 80.000 personas en el estadio de Maine Road, la gira Blond Ambition de Madonna de 1990 o el histórico debut de Bruce Springsteen y la E Street Band en el Palau d’Esports de Barcelona en 1981 son solo algunas de las delicias que uno puede disfrutar.

En Netflix se pueden ver Homecoming, la deslumbrante filmación del concierto (y sus alrededores) que Beyoncé ofreció en el festival de Coachella de 2018; el show interruptus que fue This Is It, último estertor del Michael Jackson artista; una grabación del Reputation Tour de Taylor Swift; y el exitoso paso del Bruce Springsteen más acústico y confesional por un teatro de Broadway en 2017.

En Amazon Prime tampoco abunda la biblioteca musical, pero entre series de estreno y películas es posible encontrar joyas como Heart Of Gold, el concierto-documental de Neil Young realizado por Jonathan Demme, y actuaciones más o menos recientes de Kamasi Washington, J Balvin, Miguel Poveda, Alejandro Sanz y Ryuichi Sakamoto. Usted decide