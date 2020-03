Bad Bunny se desnuda para tomar sol durante la cuarentena y comparte foto en redes sociales

Bad Bunny continúa generando tendencias en las redes sociales y no solo por su trabajo en el nuevo álbum Yo hago lo que me da la gana o YHLQMDLG, sino por las extravagantes publicaciones que comparte con sus fans. Esta vez, el popular Conejo malo se desnudó para tomar sol en su residencia de Puerto Rico y compartió las imágenes a través de su perfil oficial de Instagram.

Fiel a su estilo desenfadado, Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del artista), se lució recostado en el patio de su hogar totalmente desnudo, durante el sexto día de cuarentena en su país. El artista de 26 años no dudó en retar la censura en la red social al publicar las reveladoras fotografías donde posa de manera sugerente.

“Día seis de cuarentena, se puede tomar sol desde casa. ¿Qué hacen ustedes hoy?”, escribió Bad Bunny como leyenda. Los seguidores del intérprete de “Safaera” no tardaron en reaccionar ante las instantáneas del excéntrico intérprete urbano y en pocos minutos dejaron cerca de medio millón de ‘corazones’ para el post, además de miles de comentarios en los que halagan la figura del centroamericano y tomando con humor las órdenes de aislamiento social.

Foto captura: Bad Bunny Instagram

“Yo hago lo que me da la gana por si no hay un mañana”, “Lavándome las manos porque quiero evitar el COVID-19”, “Benito no hagas esa maldad", “¡Se descontroló!”, “El duro hace lo que la da la gana y ya”, “Sin palabras, yo en cuarentena y él sube estas cosas”, fueron algunos comentarios de los internautas.