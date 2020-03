Un nuevo nombre se une a la lista de famosos que han contraído el coronavirus. Se trata del popular presentador de televisión Andy Cohen, quien compartió la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales.

De acuerdo al mensaje publicado en Instagram, el periodista televisivo llevaba sintiéndose mal desde hace un par de dios y, debido a esto, consideró que lo más prudente era realizarse la prueba de descarte del COVID-19.

“Después de unos días de auto cuarentena, y sin sentirme bien, he dado positivo a la prueba de coronavirus. Por mucho que sentí que podía superarlo para hacer WWWHL (Watch What Happens Live, su programa de televisión) desde casa, tenemos que poner un alto a eso por ahora para que pueda concentrarme en mejorar”, escribió el presentador.

El también ejecutivo de televisión aprovechó esta oportunidad para hacer un llamado a la reflexión y sugerir a los cibernautas que acaten las medidas que recomiendan los especialistas ante la pandemia.

PUEDES VER Foto de Instagram confirmaría el romance entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer

Quedarse en casa y cumplir con el aislamiento social que han adoptado diferentes países fue el consejo que dirigió a sus seguidores. Andy Cohen puso mucho énfasis en la importancia de esta acción y en lo mucho que puede ayudar a contener la expansión del COVID-19.

“Quiero agradecer a todos los profesionales médicos que trabajan incansablemente para todos nosotros e insto a que todos se queden en casa y cuiden de sí mismos”, concluyó el conductor.

Cabe resaltar que hace solo unos días, Andy Cohen concedió una entrevista a un medio local en el que reveló las intensiones de realizar su programa Whatch What Happens Live desde su departamento en Nueva York. Esto como una respuesta directa a la suspensión del show debido al brote de coronavirus en Estados Unidos.