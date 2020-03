Luego de que el cantante de cumbia Leonard León sea diagnosticado con COVID-19, fue víctima de constantes críticas sobre su irresponsabilidad.

Esto se debe a que no tomó las medidas de prevención necesarias y pudo poner en riesgo la salud de los demás; incluso vecinos de su condominio lo denunciaron por pasearse sin protección.

Por ello, su expareja y madre de sus hijos, Karla Tarazona, no dudó en referirse sobre la actitud de Leonard León.

Al respecto, la presentadora de televisión mencionó que no se encuentra preocupada por su salud ni la de sus pequeños, puesto que Leonard León no los ve hace buen tiempo.

“No reina, gracias por la preocupación pero hace casi un año que no los ve, así que ellos están bien”, escribió Karla Tarazona, luego de que una seguidora le recomendó que no exponga a sus hijos con Leonard.

“Sería bueno que no expongas a tus hijos cerca de Leonard León ya que acaba de anunciar que tiene el coronavirus, aunque eso ya se sabía. Fuerzas Karla”, se lee como comentario de su fan.

Leonard León envío fuerte mensaje en su Instagram.

Al parecer, el cantante se percató de los comentarios de su expareja y envió un fuerte mensaje a través de sus historias de Instagram.

“Ya me parecía raro que no salga hablar la sin talento, la aprovechadora, la fracasada... Dedícate a tu vida que es lo que siempre se te pide, pero qué se puede esperar de ti que hasta cuando entras al baño es noticia para ti conchán!!!”, escribió.