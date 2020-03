El cantante Leonard León se comunicó con el programa En boca de todos e indicó que podría demandar a Magaly Medina por haberlo acusado de no respetar la cuarentena pese a tener coronavirus.

En un enlace vía microondas, el cumbiambero se mostró bastante molesto por las duras críticas que ha recibido por parte de algunos de sus vecinos, quienes aseguraron que los expuso al contagio de dicha enfermedad al caminar por su condominio.

Leonard León precisó que evalúa tomar medidas legales contra Magaly Medina, pues considera que la ‘Urraca’ lo ha perjudicado al difundir en su programa Magaly TV, la firme información sobre él y las acciones que supuestamente habría tomado tras dar positivo en la prueba de coronavirus.

“¿Vas a tomar medidas legales?”, le consultó Ricardo Rondón al cantante, quien respondió: “Por supuesto que estoy mencionando el nombre de esta persona que ayer (jueves) en un programa nocturno tuvo la irresponsabilidad de generar miedo y pánico en todos mis vecinos del condominio”.

“Por personas como esa que siembran el pánico y el miedo, (los vecinos) se encuentran en este momento así, en zozobra y eso no se puede permitir. Por supuesto que tienen que haber acciones legales... Lamentablemente, es como si me sintiera atado de pies y manos porque no puedo salir, una vez que pase todo esto veremos las acciones legales correspondientes”, añadió.

Además, retó a sus detractores a mostrar imágenes que comprueben que estuvo circulando por las calles de su condiminio luego de haber resultado positivo para coronavirus.