Chester Charles Bennington nació un día como hoy, 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Arizona. Es recordado por ser una de las voces más potentes del rock, especialmente por ser la voz principal de la banda Linkin Park, además, como de Stone Temple Pilots tras la salida del fallecido Scott Weiland de la agrupación.

Bennington y Linkin Park saltaron a la palestra a finales del año 2000, cuando fue estrenado el álbum Hybrid Theory. Sus sencillos y videos en la cadena televisiva MTV, alcanzaron gran popularidad entre la audiencia de todas partes del mundo.

Aunque Linkin Park fue la parte más exitosa de su carrera musical, Chester Bennington formó parte de un par de bandas antes de llegar a Linkin Park, Sean Dowdell and His Friends y Gray Daze tuvieron al vocalista entre sus filas pero no cobraron notoriedad.

Con Linkin Park, Bennington grabó 7 álbumes de estudio, siendo el último One More Lightt, publicado en mayo del 2017, dos meses antes de la muerte del vocalista.

Chester Bennington formó parte de otros proyectos, luego de ser una figura ya conocida en el mundo de la música. En el 2005 fue uno de los fundadores de la banda Dead By Sunrise. Y en el 2013 cumplió su sueño de la infancia al formar parte, por un corto tiempo, de Stone Temple Pilots.

Lamentablemente, la que fue considerada como la voz de una generación, se apagó el 20 de julio del 2017. El cuerpo de Chester fue hallado en su residencia de Palos Verdes, el vocalista se había ahorcado con un cinturón luego de perder una larga batalla contra la depresión.