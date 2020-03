Danna Paola desmiente enemistad con el elenco de Élite

En redes sociales comenzó a correr un rumor acerca de la relación entre Danna Paola y los demás actores de la serie Élite. Los usuarios afirmaban que no se llevaban bien con la cantante por sus actitudes de diva.

En una entrevista para Seventeen México, la artista quiso aclarar aquellas especulaciones que también aseguraban que el elenco ha tenido que disimular su mala relación con la mexicana para promocionar la serie.

El rumor comenzó cuando los miembros de Élite se reunieron para ver los videos de sus audiciones, entonces todos se rieron y bromearon al verse en los clips.

Sin embargo, cuando fue el turno de Danna Paola, los fanáticos percibieron que la actitud de sus compañeros no era lo suficientemente efusiva.

Por eso, la intérprete de “Oye Pablo” ha decidido hablar sobre el tema al que no le ha dado mucha importancia.

“Sí completamente, de hecho me da muchísima risa cada vez que sacan un video diciendo que no me llevo con ellos o que yo soy la pesada del grupo, me resulta muy simpático porque somos una familia súper unida y creo que no tenemos por qué demostrarlo a nivel de redes sociales”, explicó la artista.

De esta manera, desmintió cualquiera enemistad con los demás actores. Además, contó que siente que tiene un hogar en el país europeo.

“Para mí es muy bonito saber que en España tengo un hogar y una familia por elección, es súper bonito todo lo que he vivido allá. Mis compañeros han aprendido muchísimo de mí y de México y viceversa. Nos llevamos increíble, el ambiente es muy profesional, pero no dejamos de divertirnos, hacemos muchísimas bromas”, respondió,

Danna Paola está en el mejor momento de su carrera actoral gracias a su personaje de Lucrecia en Élite, a quien ha agradecido en sus redes sociales por enseñarle tanto.

Asimismo, este papel le ha hecho obtener más fama; por eso, su carrera musical esta en ascenso, así lo demuestra su reciente premio en los Spotify Awards.