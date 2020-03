Sebastián Yatra aprovecha cuarentena y se convierte en narrador de cuentos infantiles

El popular artista musical Sebastián Yatra sorprendió a sus admiradores con una transmisión en vivo donde narró cuentos para niños, mientras cumplía con la cuarentena para protegerse del COVID-19. El hecho causó curiosidad, pues dio a conocer una faceta desconocida del cantante.

“Voy a estar haciendo un Instagram Live muy especial para los niños y los papás a las 7 p. m., hora Colombia”, había anunciado el intérprete de “Robarte un beso” en sus historias de Instagram. De esa manera, su intención era amenizar el aislamiento que vienen cumpliendo millones de personas en Latinoamérica.

El anuncio que hizo el colombiano en sus historias de Instagram.

En la transmisión, Sebastián Yatra se dejó ver utilizando unas marionetas para animar su acto. En una de las imágenes más destacadas de la noche, se le aprecia leyendo el famoso cuento Los tres cerditos y el lobo. La dedicación y el empeño con que narró la historia fueron motivo de alegría para los espectadores.

Como se esperaba, la idea fue bien recibida por los fans del artista. “¡Lo que más me gustó en tu live fue que mandaste besos a Brasil!", “nos encantó el cuento, mi sobrino ya está durmiendo gracias a vos”, “me encantó y mucho más me gustó que hayas llamado a esos niños, no solo los hiciste feliz a ellos, sino también a nosotros, que nos llenas de orgullo con el corazón enorme y noble que tienes”, comentaron algunos usuarios.

Sin duda, gestos como este son bienvenidos en momentos de crisis sanitaria como los que vive el mundo. Por ello, sus admiradores le pidieron, además, que esta no sea la última vez que puedan verlo en su versión de narrador de cuentos.

Cabe señalar que Sebastián Yatra anunció hace una semana que se encontraba en cuarentena por el coronavirus. Con una mascarilla en la boca, en aquel momento afirmó estar inseguro de lo que pasaría, mientras caminaba rápidamente por los pasillos de un aeropuerto en Colombia.