Paula Manzanal por coronavirus: “Está afectando mi trabajo en redes sociales”

En una reciente entrevista para el diario Trome, la modelo Paula Manzanal brindó detalles íntimos sobre ella; incluso habló sobre cómo está afectando el COVID-19 en su vida.

Sin embargo, la popular influencer también entiende que las medidas adoptadas por el gobierno son necesarias para ganar la batalla contra la tan temida enfermedad; por ello, aceptó que debe acatarlas, pese a las pérdidas que le genera.

Paula Manzanal hace referencia a Janet Barboza por cirugías estéticas. Foto: Instagram

La modelo explicó que la situación es desfavorable para ella, debido a que no le llegan algunos encargos, ya que el país se encuentra en cuarentena. “No me llegan los envíos de DHL, Fedex, Serpost, pues no están trabajando. Estoy paralizada”, comentó.

Por ello, por el momento solo se encuentra trabajando con cuatro empresas. “La ropa semanal que me mandan no me llega y algunas empresas han suspendido las promociones porque la mayoría las fabrican en China. Esto afectó a todos. Solo me quedan un par de empresas activas”, afirmó.

Sin embargo, Paula también es consciente de que esta situación puede ser peor para otras personas, como por ejemplo para las amas de casa.

Paula Manzanal revela el trabajo que hace en las redes sociales

“Es muy doloroso. Yo le sigo dando trabajo a 4 personas y les he pedido que trabajen desde sus casas, todos debemos apoyarnos en estos momentos”, contó.

Por último, la influencer contó que esta llevando la cuarentena junto con su familia en la comodidad de su hogar en Perú. “Con mi hijito en casa y mi familia. Me quedé en Perú, ya llevo 18 días aquí", aseveró.

En ese sentido, mencionó que es importante que todos debemos colaborar con esta medida. “Lo que importa ahora es acatar las disposiciones del gobierno para parar esta enfermedad, es una tarea de todos”, exclamó.