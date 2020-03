El artista Luigi Carbajal se mostró alarmado por la situación que viven sus colegas Leonard León y Lucho Cabrejos, quienes retornaron al Perú para realizarse un examen de despistaje sobre el coronavirus.

El cumbiambero comentó que no tiene comunicación con la pareja de Olenka Cuba, pero espera que se mantenga aislado para que evite contagiar a más personas, pues afirma que su situación si es complicada.

“Con Leonard no he hablado, pero espero que siga en aislamiento siguiendo las indicaciones de los médicos y pueda recuperarse rápido para que vuelva a estar con su familia. Sin embargo, sí estoy en comunicación con Lucho, quien también ha dado positivo y está aislado en un hotel porque no quiere convertirse en un foco infeccioso”, dijo para el diario el Trome.

Luigi Carbajal. Foto: Archivo

Asimismo, Luigi Carbajal habló sobre su compañero Lucho Cabrejos, quien padece de diabetes asegurando que en su caso la situación es complicada.

“Lucho es diabético y está en contacto con su médico, pues aunque tiene calentura, se encuentra agitado y tiene tos, le han dicho que no lo pueden evacuar a un hospital. Por ahora él está cubriendo con todos sus gastos”, sostuvo el cantante.

Por otro lado, criticó la actitud de John kelvin por haber decidido continuar con su gira musical pese a que también él podría estar contagiado del coronavirus por haber estado en España.

Luigi Carbajal. Foto: Archivo

“John Kelvin es mi amigo, pero ha sido muy irresponsable al viajar a Japón después de haber estado en Italia y España, que son focos infecciosos. Igual, espero que esté bien de salud y le vaya cada día mejor”, precisó para el conocido medio.