Justin Bieber y Hailey Baldwin se encuentran en la casa de Canadá del cantante, donde viajaron antes de que se cierren las fronteras, medida que están tomando distintos gobiernos para tratar de contener el coronavirus.

La pareja se encuentra en una residencia alejada de la urbe; según People se quedarán allí hasta que la pandemia se controle, por lo que han decidido grabar una coreografía de baile para entretenerse en estos días de cuarentena.

En su cuenta de Instagram, el artista canadiense acaba de publicar un video de TikTok en el que aparece junto a su esposa en la sala de su hogar vistiendo unos cómodos atuendos. Justin Bieber lleva una sudadera, mientras Hailey Baldwin viste una fresca pijama.

De pronto empieza la canción y los dos intentan realizar unos pasos de baile al mismo tiempo, pero no lo logran con mucho éxito.

El video ha causado sensación y ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones y famosos como Kylie Jenner han comentado lo divertido de la publicación.

El cantante no ha sido el único en utilizar TikTok para intentar distraerse durante el aislamiento, artistas como Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale también realizaron divertidos videos con esta popular aplicación.

De esta manera, los artistas alientan a sus seguidores a quedarse en casa, pues como dijo Justin Bieber, hay que evitar que el virus se propague.

“Puede que lo tengas y no lo sabes, no extiendas la enfermedad. Estancia en casa como puedas. No salir en grupos, no barras, no clubes, no restaurantes, lava mucho tus manos”, dijo el artista.