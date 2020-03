La exreina de belleza Giulliana Barrios al igual que otro famosos del medio local, han decidido unirse a diversos retos, para hacer que sus días no sean tan aburridos durante el estado de emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Miss Perú publicó un video donde se la aprecia junto a tres familiares sentados en una mesa. Su reto consistía en decir diversas frutas sin repetir el nombre.

En las imágenes se ve a la modelo iniciar el juego, pero también se aprecia como sus familiares empujan su rostro hacia una almohada con harina, motivo por el cual Giulliana Barrios queda con todo el rostro blanco.

"¡A que con este juego no te aburres! Saquemos juegos de baúl de los recuerdos y disfrutemos en casa. Brunella Barrios y yo hemos desempolvado unos cuantos para que mi abuela y Flor Obregón nos sigan la payasada”, escribió en su red social. Acompañó su texto de la etiqueta #QuédateEnCasa.

Al ver este video, muchos de sus seguidores no dudaron en dar su opinión sobre la ingeniosa idea que ha tenido para pasar gratos momentos con su familia durante el aislamiento social.

Giulliana Barrios en Instagram

“Lo mejor que he visto en estos días de vacaciones”, “Disfruta y aprovechar a la familia, es lo mejor”, “Lo intentamos durante la cuarentena”, “¡Muy buena! No paraba de reírme mientras veía. Muy bien”, “Muy bueno, lo pondré en práctica”, “Tu familia es la mejor, me están haciendo la cuarentena”, son algunos de los comentarios que sus fanáticos le han escrito.